اليابان تعدل خطتها بشأن إرسال شخص إلى القمر.. وهذا هو الموعد المتوقع

عدلت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء؛ بهدف وضع شخص ياباني على سطح القمر بحلول النصف الثاني من عشرينيات القرن الحالي.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة: "الفضاء ليس مجرد حدود تمنح الناس الآمال والأحلام ، ولكنه يوفر أيضًا أساسًا حاسمًا لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي".

و وفقًا لمسودة الجدول الزمني للخطة ، تهدف اليابان إلى وضع أول شخص غير أمريكي على سطح القمر كجزء من برنامج Artemis ، وهي مبادرة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

وتوضح الخطة أيضًا تطلعات اليابان لإطلاق مسبار لاستكشاف المريخ في عام 2024 ، وكذلك لإيجاد طرق لتوليد الكهرباء الشمسية في الفضاء.

فيما تهدف الصين أيضًا إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول عام 2030 ، وهي تخطط أيضًا لوضع رواد فضاء على القمر ، مما يزيد من احتمالية حدوث سباق فضاء آسيوي.

وفي مايو ، أصبحت الصين ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ ، بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر.

ويأتي إعلان اليابان عن أهداف استكشاف الفضاء بعد أسبوع من عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا إلى الأرض بعد أن أمضى 12 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية ، ليصبح أول سائح فضاء يسافر إلى محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من عقد.