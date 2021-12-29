بالأسماء .. القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الزمالك

أغلق باب الترشح لإنتخابات نادي الزمالك ، المقرر إجراؤها فى فبراير المقبل بتقدم 70 مرشحا لمناصب مجلس الإدارة فى دورته الجديدة 2022-2025، والتى تقام على اللائحة الإسترشادية بإنتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن .

مقعد الرئاسة:

تقدم على مقعد الرئاسة ثلاثة مرشحين فى انتخابات الزمالك هم : المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحالى فى دورتيه الأخيرتين ، والمحامى عمر هريدي عضو المجلس الأسبق ، واللواء أحمد سليمان عضو المجلس الأسبق .

مقعد نائب الرئيس:

وعلى مقعد النائب، تقدم 4 مرشحين هم : اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ، وهشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق ، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق، وماجد فاروق عبد الجواد.

مقعد أمين الصندوق:

وعلى مقعد أمين الصندوق تقدم 3 مرشحين فى انتخابات الزمالك هم : الإعلامي خالد لطيف عضو المجلس الأسبق وعضو اتحاد الكرة الأسبق ، وهانى شكري عضو المجلس الأسبق ، ومحمد أحمد حمدي، ومحمد قدرى.

مقعد العضوية فوق السن:

وعلى مقاعد العضوية الست فوق السن تقدم 41 مرشحا هم : الكابتن جمال عبدالحميد و اللواء علاء الدين ناجى وأحمد مرتضى منصور واللواء علاء مقلد والدكتور شريفة الفار والبرلمانى سليمان وهدان ومريم رزق نصحي والمهندس هانى زادة، والدكتور عبدالله جورج، والناقد الرياضى صبحى عبدالسلام والناقد الرياضى إيهاب الفولى والإعلامى أحمد جمال والدكتور مصطفى عبدالخالق ومصطفى سيف العمارى وهشام يكن ومعتز وفائى والحسينى سمير وهاني فاروق، جمال عبدالناصر، عصام الدين سيد، ، رفعت شبل، أحمد عفيفي، أحمد عبدالحق، رجب رواش، أحمد عبد الغني، أحمد عبد الجواد، صبري فتحي ، محمد ممدوح حسن، هاني عيد محمد ، آمال عبد العاطي زوام، جمال شعلان، حسن السيد عمر احمد، أسامة محمد عبد الباري، مجدي محمد السيوفي، ماهر محمد شفيق شقران، عمرو أدهم، مصطفى محمد أحمد بدوي، ماجد منصور قيشو، مروة عبد الله رمضان، حامد محمد عثمان، محمد رحمي.

مقعد العضوية تحت السن:

كما تقدم على مقاعد العضوية الثلاث تحت السن 19 مرشحا هم : أحمد هاني زادة، محمد أبو النجا، هشام نصر إبراهيم، سيف الإسلام يوسف، محمد صلاح حسين، إيهاب عصمت حسن، محمد طارق حسن، سامح سوني، محمود فيصل مصيلحي، محمد جمال عطية متولي، أحمد سامر أبو الخير، سامر أحمد عبد الوهاب، محمد أسامة محمد الحسيني، عمرو عز مختار محمود، أحمد هشام حافظ، خالد محمد المنتصر عبد المنعم، بسنت سيد جوهر، محمود محمد محمود، أحمد محمد عمر دعبس.