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رئيس التحرير
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استشاري:خبرة الطبيب تحدد العملية المثالية لمريض السمنة ويجب أن يكون جاهزًا لأي طارئ..فيديو

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحة السمنة والسكر

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إعادة جراحة السمنة يتطلب  تحديد نوع العملية الجديدة، و سبب فشل العملية الأولى، أو تغير النمط الغذائي للإنسان مثل التحول نحو تناول الوجبات السريعة والسكريات والنشويات.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الطبيب من خلال خبرته عليه أن يُحدد العملية المثالية لمريض السمنة، وهذا الأمر يكون من خلال الجلوس مع المريض، وسؤاله حول نمطه الغذائي، وهل يميل إلى تناول الحلويات والشكولاتة وخلافه؟.

ولفت إلى أن جراح السمنة من الضروري أن يمتلك خبرة كبيرة، لا تتمثل في إجراء العملية  فقط، ولكن عليه أن يكون جاهزًا لأي طارئ عند إجراء العملية، معقبًا: "مش لازم الدنيا تبقى سهلة أثناء جراحة العملية، فأحيانا نجد التصاقات عنيفة تخفي الكبد والحجاب الحاجز بشكل مفاجئ".
 

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم تتمثل في قص المعدة، وأي جراح يستطيع القيام بهذا الأمر من خلال الأدوات الحديثة، ولكن هل هذا الجراح قام بإزالة الجزء الذي يقلل الشهية، وهل قام بإزالة الجزء القابل للتمدد من المعدة الذي يؤدي إلى اتساع المعدة بعد إجرائها بفترة ليست كبيرة؟.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية حزام المعدة أصبحت لا تجرى الآن، ولكن نفاجئ بأن بعض الأطباء ما زالوا يقومون بهذه العملية حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه العملية عند تحويلها إلى تكميم لا يستفيد المريض كثيرًا، ولذلك علينا قلب هذه العملية لعملية أخرى مثل التحويل.

وأشار إلى أن عملية تحويل التكميم إلى تحويل مسار في حاجة إلى خبرة طبيب متمرس في هذا النوع من العمليات، وقادر على فك الالتصاقات الموجودة، وإعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي.
 

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة المعاداة ليست الأدوات المستخدمة في الجراحة الأولى، لأن سمك المعدة مختلف، والأدوات القديمة لن تستطيع غلق الجزء المسكي من المعدة، مما قد يؤدي إلى حدوث التسريب لا قدر الله.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لاستخدام الدباسة الذكية في جراحات السمنة المعادة، لأن هذه الدباسة لها قدرة على قياس سمك المعدة، وبالتالي التدبيس بشكل صحيح.

 

جراحات السمنة والسكر

وأشار إلى أنه بمناسبة إشهار مؤسسة دكتور أحمد السبكي لجراحات السمنة والسكر، سيقوم بتني حالة مجانية بشكل كامل، و10 حالات مخفضة من المؤسسة، ومن يريد عليه أن يسجل على الصفحة الخاصة به، على موقع فيس بوك أو انستجرام. 

 

جامعة عين شمس مؤسسة السبكي قص المعدة الحجاب

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