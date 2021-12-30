ضبط ومصادرة 26 شيشة خلال حملة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات لضبط المخالفين للقانون وقرارات الحكومة بشأن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" لافتاً إلى العمل على تحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات والمقاهي والكافتيريات بتطبيق تلك الاجراءات ومنع تقديم الشيش والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق فضلاً عن حملات على المقاهي والكافتيريات بنطاق الحي وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبي رئيس حي شرق ورشاد محمود مسئول الاشغالات بالحي وهو ما أسفر عن ضبط ومصادرة 26 شيشة كاملة من مناطق الحمراء وأبراج السعوديين وشارع رياض حيث تم ضبط وتحرير محاضر بيئة وغيرها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" لافتاً إلى تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات اللازمة والمقررة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.