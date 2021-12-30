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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

15 قرارا لضبط التغذية المدرسية.. وزير التعليم : متابعة الحالة الصحية للطلاب وعدم التخزين بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتًابا دوريًا بشأن إجراءات وضوابط التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على حسن سير العملية التعليمية بشكل آمن بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، والنمو السليم للطلاب من خلال توفير تغذية مدرسية سليمة وصحية، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على إلتزام الجهات المعنية بكافة التعليمات ذات الصلة بالصحة العامة للطلاب.

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وجاء فى الكتاب الدوري على جميع المديريات التعليمية الإلتزام بالآتى:

  • عدم توريد أية منتجات غذائية، خاصة بالتغذية المدرسية إلا بعد استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لشهادة التوريد الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
  • موافاة الإدارة العامة للتغذية بديوان عام الوزارة ببيانات مخازن الشركة ومراكز التعبئة لكل محافظة.
  • عدم تخزين الوجبات المدرسية فى مخازن الشركة إلا بعد تسجيلها بإدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
  • نقل الوجبات الغذائية بوسائل النقل المستوفية لاشترطات تداول الأغذية، وعلى مسئولية الموزع.
  • موافاة الإدارة العامة للتغذية بديوان عام الوزارة ببيانات موزعى الوجبات المدرسية بالمحافظة
  • الإلتزام بتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاصة بمتابعة توريد الوجبات المدرسية، والتعامل فى حالة الاشتباه فى حدوث تفشى عن طريق الغذاء
  • الإلتزام بنماذج متابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية وبعدها.

كما ذكرت الوزارة فى كتابها الدورى أنه يتعين على المسئولين بالمدارس الإلتزام بما يلى:

  • نشر الوعى الصحى بين الطلاب وحثهم على الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة.
  • استلام الوجبات المدرسية وفقًا للتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك، وعدم توزيع أية وجبات منتهية الصلاحية، أو ظهرت عليها بعض علامات الفساد، وفى حالة ثبوت ذلك يتم تجميعها وتحرير محضر مرتجع وتخزينها فى مكان مخصص، مدون عليه خاص بالمرتجعات، وتسليمها إلى سيارة التوزيع فى اليوم التالى.
  • إتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب
  • التنسيق بين المديريات التعليمية وممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات، وذلك لوضع خطة لمتابعة تقديم الوجبات المدرسية للطلاب
  • تنفيذ التعليمات الخاصة بتتبع الوجبة المدرسية، وكذا تعليمات متابعة الحالة الصحية المدرسية.
  • توفير مسئول بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب ومتابعة وتسجيل أى أعراض قبل وبعد تناول الوجبة المدرسية، بهدف القيام بإجراءات العزل الصحى؛ من أجل الحفاظ على صحة الطلاب وتقليل فرص انتشار الأمراض بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا.
  • تجميع البيانات بشكل مبكر وبصورة سريعة عند ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب دون إحداث فزع أو بلبلة، مع عرض كافة البيانات بشفافية تامة.
  • عدم تخزين الوجبات المدرسية بالمدارس وفى حالة التخزين لضرورة قصوى تقع المسئولية على المدارس المُخزن بها.

وشددت الوزارة على جميع الجهات المهنية بتنفيذ تلك الضوابط والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب، وعلى جميع المسئولين متابعة تنفيذ ذلك شخصيًا ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وزير التربية والتعليم التغذية المدرسية التربية والتعليم التعليم الوجبات المدرسية

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