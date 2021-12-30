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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مساعي لتأسيس اتحاد كورال جامعات مصر.. فيديو

الدكتور أحمد عواد
الدكتور أحمد عواد

استضاف الإعلامي محمد شردي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، المٌذاع عبر فضائية "الحياة"، فريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان،  احتفالًا برأس السنة الميلادية.


وقال الدكتور أحمد عواد، قائد كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان،: "كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تعتبر أقدم كلية تقدم الموسيقى في العالم العربي كله".


وأشار: "هناك أشكال كثيرة من الكورال، منها الكورال العربي، والكورال الغربي"، موضحا: "الحفلة التي حضرها الرئيس السيسي تن تنظيمها بشكل جيد جدا.. وبعد ما قدمنا الحفلة تفاجئنا بالرئيس السيسي يقدم الشكر لنا وشكر كافة المواهب التي كانت معنا".


وأوضح  الدكتور أحمد عواد، قائد كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان،: "الرئيس السيسي قال لنا كلمة مهمة لنا وهي أننا أعطيناه آمال كثيرة"، لافتا: "نسعى لتأسيس اتحاد كورال جامعات مصر".

كلية التربية راس السنة الميلادية راس السنة الرئيس السيسي جامعة حلوان التربية الموسيقية الإعلامي محمد شردي برنامج الحياة اليوم

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