ريهام عبد الغفور تكشف عن أفضل وأسوء لحظات حياتها في عام 2021

خاص لـ صدى البلد

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور عن أمنيتها و طموحاتها في العام الجديد وعن أسوء وافضل ما مرت به خلال عام 2021 .

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريح خاص لـ صدى البلد:" أفضل حاجة حدثت لي هذا العام، انه مر على خير ولم يحدث أى سوء لاحد من أسرتي".

أما عن أسوء شئ قالت :" أسوء حدث هذا العام هو وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وسمير غانم وشويكار وكل الفنانين القديرين اللي خسرناهم".

محترمة وبتراعى أبوها.. سميرة عبد العزيز: ريهام عبد الغفور صورة مصغرة منى

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها قدمت طلبا للرئيس السيسى لدعم الفن الجيد عن طريق دعم إنتاج التلفزيون.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال استضافتها بندوة نادي سينما الشروق، أن ريهام عبد الغفور هي الفنانة التي تمثل خطاها بالأعمال الدرامية والسينمائية وترى فيها صورتها الصغيرة.

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز:" البنت دى فعلاً محترمة جدا وبتراعى أبوها وبتحترمه وبتعرض عليه أعمالها قبل تنفيذها".

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن: "أشرف عبدالغفور محترم ومن الجيل القديم، وزرع داخل ابنته القدرة على رفض الأعمال غير المناسبة"، لذلك فأنا أثق أن ريهام عبد الغفور ستحقق مكانه جيدة جداً في عالم الفن، نظراً لحسن اختيارها الأعمال الجيدة التي تتناسب مع قيم المجتمع.

وفى سياق آخر، كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها ليس لديها مانع من العمل مع الفنان محمد رمضان، شرط أن يتوفر السيناريو الجيد.

وقالت سميرة عبد العزيز، التي حلت ضيفة على برنامج “مصر الجديدة”، إنها ليس لديها مانع أن تظهر في شخصية أم في عمل فنى يقوم ببطولته محمد رمضان شرط أن يكون السيناريو جيدا ويقدم رسالة إيجابية إلى المجتمع.

وأضافت سميرة عبد العزيز أنها لا تسأل قبل المشاركة في أي عمل فنى عن الفنانين المشاركين، حيث إن ما يحدد موافقتها أو رفضها جودة العمل وليس الأسماء المشاركة.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة من كواليس تصوير مسلسلها “قانون العمل”، مما نال اعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة ريهام عبد الغفور، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل” غداً الأحد في طنطا وذلك برفقة فريق عمل المسلسل.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.