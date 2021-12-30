عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

ريهام عبد الغفور تكشف عن أفضل وأسوء لحظات حياتها في عام 2021

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور عن أمنيتها و طموحاتها في العام الجديد  وعن أسوء وافضل ما مرت به خلال عام 2021 .

 

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريح خاص لـ صدى البلد:" أفضل حاجة حدثت لي هذا العام،  انه مر على خير ولم يحدث أى سوء لاحد من أسرتي".

أما عن أسوء شئ قالت :" أسوء حدث هذا العام هو  وفاة  الفنانة دلال عبد العزيز وسمير غانم وشويكار وكل الفنانين القديرين اللي خسرناهم".

 

محترمة وبتراعى أبوها.. سميرة عبد العزيز: ريهام عبد الغفور صورة مصغرة منى

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها قدمت طلبا للرئيس السيسى لدعم الفن الجيد عن طريق دعم إنتاج التلفزيون.

 

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال استضافتها بندوة  نادي سينما الشروق، أن ريهام عبد الغفور هي الفنانة التي تمثل خطاها بالأعمال الدرامية والسينمائية وترى فيها صورتها الصغيرة.

 

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز:" البنت دى فعلاً محترمة جدا وبتراعى أبوها وبتحترمه وبتعرض عليه أعمالها قبل تنفيذها".

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن: "أشرف عبدالغفور محترم ومن الجيل القديم، وزرع داخل ابنته القدرة على رفض الأعمال غير المناسبة"، لذلك فأنا أثق أن ريهام عبد الغفور ستحقق مكانه جيدة جداً في عالم الفن، نظراً لحسن اختيارها الأعمال الجيدة التي تتناسب مع قيم المجتمع.

 

وفى سياق آخر، كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها ليس لديها مانع من العمل مع الفنان محمد رمضان، شرط أن يتوفر السيناريو الجيد.

 

وقالت سميرة عبد العزيز، التي حلت ضيفة على برنامج “مصر الجديدة”، إنها ليس لديها مانع أن تظهر في شخصية أم في عمل فنى يقوم ببطولته محمد رمضان شرط أن يكون السيناريو جيدا ويقدم رسالة إيجابية إلى المجتمع.

 

وأضافت سميرة عبد العزيز أنها لا تسأل قبل المشاركة في أي عمل فنى عن الفنانين المشاركين، حيث إن ما يحدد موافقتها أو رفضها جودة العمل وليس الأسماء المشاركة.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها.

 

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة من كواليس تصوير مسلسلها “قانون العمل”، مما نال اعجاب متابعيها.

 

وتواصل الفنانة ريهام عبد الغفور، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل” غداً الأحد في طنطا وذلك برفقة فريق عمل المسلسل.

 

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

ريهام عبد الغفور النجمة ريهام عبد الغفور رقم ا قياسي ا أسوء وافضل تصريح خاص لصدى البلد

موضوعات متعلقة

على الحجار : والدي رفض التحاقي بالتربية الموسيقية بسبب فصله من الإذاعة

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

أخبار الفن: أحمد السقا يكشف حقيقة انفصاله وتامر حسني يفاجئ منى الشاذلي

موعد عرض فيلم الجريمة لـ أحمد عز في السينمات.. خاص

الخميس المقبل..أصالة وأحمد سعد ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي ..خاص

تامر حسني يكشف سر تقليده سوسن بدر وبهاء سلطان مع منى الشاذلي..خاص

نيللي كريم تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد فاتن أمل حربي

معنديش مشكلة..أحمد السقا يتحدث عن زوجته ويكشف حقيقة انفصالهما مرتين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد 65 عامًا.. كشف وثائق سرية عن العدوان الثلاثي| شاهد

هل الإيمان بالأبراج حلال أم حرام؟.. وكيل الأوقاف سابقا يجيب.. فيديو

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

أكثر 189 ألف حالة.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

نوستالجيا| وحش الشيفروليه .. أشهر سيارة أمريكية "كابريس"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

فيديو

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ