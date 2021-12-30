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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد ضبطهم.. المتهمون بقتل شهيد الشهامة في الدقهلية يواجهون عقوبة الإعدام

شهيد الشهامة
شهيد الشهامة

ألقت ضباط مباحث الجمالية بالدقهلية اليوم، القبض علي المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الجمالية ‏والذي هرع لإنقاذ أحد الأهالي تعرض لمحاولة سرقة دراجته النارية بالإكراه، وجري المجني ‏عليه باتجاه صوت الاستغاثة، إلا أن الجناة أطلقوا أعيرة نارية أصابته وتسببوا بمصرعه في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وأعدت مباحث الجمالية الأكمنة الثابتة ‏والمحركة حتى تمكنوا من إلقاء القبض علي المتهمين ولهم معلومات جنائية.‏

 

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بمصرع أحمد نجاح أحمد محمد طه، 24 ‏عاما، بطلق ناري وذلك أثناء محاولته مع الأهالي ضبط 3 متهمين عقب شروعهم في ارتكاب ‏حادث سرقة دراجة نارية بالإكراه والخاصة بالمواطن الحسيني ص. ف كرها عنه مستخدمين ‏في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والذي حال دون إتمام مقصدهم لتدخل الأهالي له ومحاولتهم ‏ضبط المتهمين إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية صوبهم أدت إلي إصابة المجني عليه والذي توفي ‏متأثرات بإصابته.‏

 

ونشرت مباحث الجمالية بالتعاون مع مباحث مركز المنزلة الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط ‏المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص لهم معلومات ‏جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة وهم: محمد ع. أ.، 25 عاما وشهرته “الدبور”، ‏عاطل، و مسجل شقى خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و محمد م. م.، 24 ‏عاما، وشهرته همام، ومتهم في 7 قضايا سرقات ومخدرات، و أحمد م. أ وشهرته البرنجانه، ‏‏20 عاما ومدرج جنائيا في عدة قضايا، وجميعهم مقيمون في قرية الشبول دائرة مركز المنزلة.‏

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ‏وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أن أحدهم كان يحمل بندقية آلية، ‏وآخر يحمل سكينا كبيرة.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3198 إداري مركز الجمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

شهيد الشهامة الجمالية الدقهلية عقوبة القتل العمد الإعدام

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