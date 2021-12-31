شابة في غيبوبة ليلة الزفاف لهذا السبب

تعرضت شابة بالغة من العمر 26 عاما للإغماء عقب إنتهاء حفل زفافها دبساعات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الارهاق الشديد الذي تعرضت له أثناء اليوم .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة في العقد الثاني من عمرها قامت بنشر أغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إغمائها في ليلة زفافها بسبب إنشغالها في تحضيرات الزفاف و إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية .



قالت الشابة أنها تزوجت منذ عام، و نشرت في موقع " ريديت" البريطاني، عن اغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إصابتها بالإغماء عقب وصولها منزل الزوجية بعد إنتهاء حفل الزفاف بسلام .

أوضحت الشابة أن الامور كانت تسير بكل هدوء و لم يكن في أية مشكلة في اليوم أو تحضيراته و لكنها لم تتذكر على الإطلاق أن تتناول أي نوع من أنواع الطعام بسبب إنصرافها في التحضيرات فلم تتمكن من الصمود في نهاية اليوم .

جدير بالذكر أن الشابة أكدت أنها لم تتذكر أي شئ حدث معها عقب وصولها إلى المنزل، سوى أنها طلب كوب مياه من زوجها و بعدها فقدت الوعي و استيقظت وجدت نفسها في المستشفى مصابة بهبوط حاد .

