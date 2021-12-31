بكري: لولا الجيش لفتحت الجماعة الإرهابية النار على المواطنين في الشوارع.. «لو مت كلموا مجدي يعقوب يجي ياخد قلبي».. عالم أوصى بالتبرع بأعضائه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

بكري : لولا الجيش لفتحت الجماعة الإرهابية النار على المواطنين في الشوارع..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث عن فترة يناير 2011، مؤكدا أن كل مصري كان “أمله في التغيير” ولكن ليس مع إسقاط الدولة وهو ما كان يرغب به المتأمرين.

«لو مت كلموا مجدي يعقوب يجي ياخد قلبي».. عالم أوصى بالتبرع بأعضائه

قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إن أحد العلماء في إنجلترا أوصى بالتبرع بقلبه بعد وفاته، وكتب على صدره «لو مت كلموا مجدي يعقوب يجي بسرعة ياخد قلبي»، وهذا العالم تعرض لحادث وبعدها نقل إلى المستشفى والأطباء تفاجأوا برسمة الوصية على صدره.

هل الإيمان بالأبراج حلال أم حرام؟.. وكيل الأوقاف سابقا يجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ترك، مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن الأبراج والفلك هو ادعاءات وليس علوم، مؤكدا أنه قائم على التخمين فقط وليس له أي أساس علمي.

مفيد فوزي: كنت مهاجر كندا وبعت الشقة والعربية وتراجعت بسبب الرئيس السيسي|فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي، “كل سنة وانت طيب يا مصري يا اصيل ياللى طالع من نبت الأرض المصرية ومن سواعد مصرية بتخدم البلد، كل سنة يا مصري يا طيب الأصل وأنت عايش في خير وأمان”.

الري: الانتهاء من تبطين 3800 كيلو من الترع.. وهذه فوائد الري الحديث

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة المصرية تعمل منذ عام ونصف في المشروع القومي لتبطين الترع، وتم الانتهاء من تبطين 3800 كيلو من الترع حتى الآن .

خالد ميري: كل حاجة مع الرئيس السيسي بتتحقق.. والصعيد أصبح في قلب الدولة وعقلها.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إنه بعام ”2021 شوفنا صعيد الجمهورية الجديدة وفي افتتاحات الرئيس للمشروعات الجديدة من مشروع “توشكى” وأكثر من نصف مليون فدان للحفاظ على الأمن الغذائي.

محمود الليثي: لم أتزوج صافيناز وعمري ما شربت سيجارة.. فيديو

قال المطرب محمود الليثي، إنه لا يشرب الخمور مطلقا، مضيفا "عمري ما شربت سيجارة ولو معنديش إجازة بروح الاستوديو ولو معنديش شغل برجع بيتي لمراتي".

وثائقي العدوان الثلاثي.. سكوت لوكاس: عبد الناصر كان ذكيا عندما أمم قناة السويس

عرضت فضائية "دي إم سي"، الجزء الثانى من فيلم "العدوان الثلاثي"، والذي تم تصويره بين القاهرة ولندن.

تفاصيل مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان سكن لكل المصريين2.. فيديو

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، تفاصيل مد فترة تلقي تظلمات حاجزي سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل حتى الخميس 6 يناير.

عن لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم.. آدم الشرقاوي: كنت مركز أظهر بشكل محترم أوي



كشف الفنان آدم الشرقاوى، تفاصيل مشاركته فى مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة لشؤون المصريين فى الخارج.