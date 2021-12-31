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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تفاصيل إعارة كهربا لـ الدوري التركي .. الزمالك يقرر التضحية بالونش للتجديد لـ أشرف بن شرقي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

 

مش حسيبه لو حبطل كوره .. تعليق ناري من شوبير على اعتداء لاعب منشية ناصر على حكم المباراة
 

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على واقعة اعتداء محمد صبري لاعب فريق منشية ناصر علي كريم يسري حكم مباراة الفريق .

 

مدربين على ما تُفرج .. "رضا عبدالعال" يهاجم كيروش وكارتيرون وموسيماني
 

انتقد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، الثلاثي موسيماني وكارتيرون وكيروش موضحا بأن الثلاثي "مدربين على ما تفرج".

 

عصام عبد الفتاح: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي خطأ وهذا موقفي من الاستمرار في منصبي
 

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري أنه تم إيقاف عدد من الحكام خلال الفترة الماضية بسبب الأداء السيئ في تقنية الفار، مشددا أن هذا أمر يعلنه لأول مرة.

 

نجم مانشستر سيتي يتعرض للاعتداء والسرقة ..تفاصيل
 

كشف جواو كانسيلو نجم فريق مانشستر سيتي عن تفاصيل تعرضه لاعتداء كبير من قبل ٤ أشخاص بهدف سرقته .

 

شوبير يعلن تفاصيل إعارة كهربا للدوري التركي وموقف النادي الأهلي
 

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

 

الزمالك يقرر التضحية بالونش للتجديد لـ أشرف بن شرقي ..تفاصيل
 

أكد الاعلامي محمد شبانة  أن هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أي عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الإلتزامات على النادي".

 

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