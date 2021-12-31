حسن مصطفى: "حياة كريمة" هي مشروع القرن وحلقة الوصل بين الدولة والمواطن.. فيديو

قال الدكتور حسن مصطفى ، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية ، إن المبادرة المصرية " حياة كريمة " تعد مشروع القرن والحلم للمواطن المصري، واختيار مصطلح " حياة كريمة " في حد ذاته هو هدف في حد ذاته.

وأضاف الدكتور حسن مصطفى ، خلال لقائه لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مبادرة " حياة كريمة " أتاحت للمواطن المصري القدرة على المشاركة في الحلم ، وسد الفجوات بين الطبقات الاجتماعية ، وهو الأمر الذي يتيح للدولة المصرية توفير فرص عمل ، وخلق فرص تنموية .

وتابع " مصطفى " أن مبادرة " حياة كريمة " ساهمت في خلق الوعي ورفع احساس المواطنة ، بعد أن كان المواطن المصري مهمش ولا توجد حلقة وصل بينه وبين الدولة .

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تنفيذ قافلة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة شربين بقرى الضهرية و منشأة مبارك و كفر يوسف وتوابعهم وذلك في الفترة من 27 وحتى 29ديسمبر الجاري.

واضاف أنه شارك في القافلة عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال بالإضافة إلى تنفيذ فرق متنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير أخصائي نسا للتعامل مع حالات الإحالة لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدات من القافلة حوالي 2200 منتفعة وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 1715 منتفعة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص 70 سيدة بالموجات فوق الصوتية و متابعة الحمل ل 130 سيده وكشف نساء ل 270 سيده بالإضافة الى الكشف على 640 في تخصص الباطنة و570 في تخصص الأطفال وعمل المشورة لحوالي 500 سيدة وتم صرف حوالي 2190 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف أنواعها من حبوب احادية ومركبه وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات .