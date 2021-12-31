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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1900مواطن في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

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حيث تبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" الأربعاء والخميس 29 و30 ديسمبر الجاري" بقرية طما فيوم مركز  اهناسيا،مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1914 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 83، معمل طفيليات 42، حالات الأشعة 7 استصدار 11 قرار علاج على نفقة دولة، تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 94 حالة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات، تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ109 مواطن.

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