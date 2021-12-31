الطفل المعجزة.. مصطفى "كفيف" يحفظ القرآن في سن 5 سنوات بـ بني سويف.. فيديو

منذ نعومة أظافره اختاره الله ليكون من ذوي أصحاب الهمم ، فقد البصر ولكنه لم يفقد البصيرة، ليمن الله عليه بموهبة حفظ القرآن الكريم قبل أن يتجاوز عمر الـ6 سنوات، فملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب"، كثيرا منا يقول هذة الجملة عندما نرى شيئا فوق العادة، أو على غير المتوقع، وهذا ما ينطبق على الطفل المعجزة مصطفي محمد احمد ابن قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بني سويف بالصف الاول الاعدادي والذي يحفظ 26 جزءا من القرآن .



وأضاف الطفل أن والده ووالدته شجعاه على حفظ القرآن الكريم، مضيفا أنه يتمنى أن يكون أستاذاً جامعيا، ويعلم الناس أسرار كتاب الله، وسنة نبيه صل الله عليه وسلم، مؤكداً أن لديه هوايات متعددة، وصوت جميل في القراءة ، ويتمنى من كل شخص كفيف أن يستغل ما وهبه الله من قدرات ومواهب أخرى لينميها، ويثبت قدرته التى وهبها الله له.



مشيرا إلي أنه يحب سماع أصوات كبار القراء وخاصة منهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد و الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا وغيرهم من أعلام القرآن الكريم .

وأضاف أنه كثيرا ما يحلم ويتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية كما يتمني ويحلم حضور احتفالية ليلة القدر رمضان المقبل بإذن الله ، للتكريم من قبل الرئيس السيسى وشيخ الأزهر

وتقول والدة مصطفي إن لديها ثلاثة أبناء جميعهم يحفظون القرأن الكريم بنسب متفاوته إلا أن مصطفي يسبقهم في الحفظ قائلة : حبيت أعوض فقد بصره بالاتجاه الى القرآن وحفظه.

كما أكدت والدته أنه متفوق دراسيا ويحصل علي الدرجات النهائية طوال سنوات دراسته سواء في المرحلة الإبتدائية والصف الاول الاعدادي مشيرة إلي أن زوجها يعاني من أمراض مزمنة ولا يستطيع العمل وانها هي التي تتابع أولادها في المستوي الدراسي و حفظ القرآن .

