مصر ترأس حوار تكنولوجيا المعلومات بالويبو 2027–2028 تعزيزًا لدورها في الملكية الفكرية والتحول الرقمي

أعلن الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، عن اختيار مصر لرئاسة الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) للدورتين 2027 و2028، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للدور المصري في تطوير منظومة الملكية الفكرية والتحول الرقمي.

وأوضح “عزمي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر عام 2022، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2024، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دمج وتطوير مكاتب الملكية الفكرية ورفع كفاءتها الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف ، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن الحوار الذي ستترأسه مصر يركز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الملكية الفكرية عالميًا، بما يشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، مؤكدًا أن هذه المشاركة ستتيح لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية والمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية للقطاع.

وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام يركز على العلاقة بين الرياضة وحقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لإنشاء كيان متخصص لحماية حقوق الرياضيين، في إطار توسيع نطاق منظومة الملكية الفكرية لتشمل مختلف المجالات.