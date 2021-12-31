المفتي: التوبة تمحو الذنوب وحاسبوا أنفسكم يوميا وكل عام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه مع بداية عام جديد لابد أن يسارع الإنسان بالتوبة، مؤكدا أن المسلم لا يقنط من رحمة الله أبدًا.



وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج " نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “يجب على الإنسان محاسبة نفسه فى بداية ونهاية كل يوم، وبداية ونهاية كل عام”.

سيدنا عمر بن الخطاب



وأضاف مفتى الجمهورية، أنه يُروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قوله: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".



وأكد شوقى علام، أن مسيرة الحياة هى هدى الاستقامة، وسير الإنسان على الجانب الصواب بتنفيذ التكليفات والبعد عن المحرمات.



وأوضح مفتى الجمهورية، أن التوبة تمحو الذنوب والإنسان ليس معصوما من الأخطاء، وعلى من يخطى أن يستغفر ويتوب ولا يقنط من رحمة الله.