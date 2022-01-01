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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. ورشة عمل حول قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ندوة تعريفية عن مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين بجامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة د. ايمن صالح ، بالاشتراك مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية عن مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين.

 

فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الاعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

 

إعلام القاهرة تنظم عدد من الدورات التدريبية.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب والتوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه منها التسويق الرقمى و تقنيات منصات التواصل الاجتماعي ، الاعداد و التقديم التلفزيوني ، الاخراج التلفزيوني ، صناعة الافلام الوثائقية ، التصوير التلفزيوني ، المونتاج التلفزيوني .

 

البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل حول قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه في البلدان النامية ..تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية و مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، عن ورشة عمل دولية حول “قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه في البلدان النامية والتنمية المستدامة” لمزمع عقدها خلال الفترة من  22وحتى 24 فبراير 2022( عن بعد) .

 

انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد بحقوق عين شمس ..الاثنين

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

 

الاحد  ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الامتحانات  

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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