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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الامتحانات

مركز تنمية قدرات
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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جامعة حلوان فى أسبوع.. الفنون التطبيقية تشارك في تصميم عبوات وأكياس الوجبات المدرسية.. استلام أول قمر صناعي تعليمي من وكالة الفضاء المصرية... وطلاب يحضرون الافتتاحات الرئاسية بالصعيد

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جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن طرق تقويم الطلاب

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول نظم الامتحانات و طرقها يومى الاحد  و الاثنين ٩،   ١٠ يناير ٢٠٢٢  و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

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