جامعة حلوان فى أسبوع.. الفنون التطبيقية تشارك في تصميم عبوات وأكياس الوجبات المدرسية.. استلام أول قمر صناعي تعليمي من وكالة الفضاء المصرية... وطلاب يحضرون الافتتاحات الرئاسية بالصعيد

جامعة حلوان تشارك في المشروع القومي لتغذية طلاب المدارس

د. ممدوح مهدي: كلية العلوم تمتلك مقومات ساعدت على إعداد قمر صناعي

الفنون التطبيقية تشارك في تصميم عبوات وأكياس الوجبات المدرسية

شاركت جامعة حلوان بتكليف قومي من رئيس الجمهورية في مشروع تغذيه طلاب المدارس من خلال إعداد كلية الفنون التطبيقية تصميمات خاصه بالعبوات الغذائية تحمل الهوية المصرية وتزيد من انتماء الطلاب تجاه الدولة ، كما تحمل معلومات أولية عن مشروعات الدولة الجديدة المنفذة على أرض الواقع وكذلك معلومات توعوية إرشادية خاصة بمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة ، وجاءت مشاركة كلية الفنون التطبيقية بتكليف وتوجيه ومتابعة دقيقة و رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بمشاركة كلية الفنون التطبيقية في هذا المشروع القومي، حيث لا تعد هذه هي المشاركة الأولى لكليات جامعة حلوان في أحداث ومشروعات قومية هامة، فأبناء جامعة حلوان هم شرف وفخر لها في كافة المحافل المختلفة، حيث قام خلال هذا المشروع فريق عمل متكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بتقديم مجموعة متنوعة من التصميمات وتم انجاز العمل علي اعلي مستوي، حيث تم تنفيذ تصميم عبوات الوجبات المدرسية والتي توزع على طلاب المدارس في مصر على مستوى الجمهورية لجميع المراحل العمرية والتي شملت مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

و أوضحت الدكتورة ميسون قطب أنه تم اختيار تصميم شيرين هشام المعيدة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وعضو مشروع انشاء وحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية المستدامة للتنفيذ ، حيث تم العمل تحت اشراف ومتابعة الدكتورة نجوى العدوي مدير مشروع وحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية المستدامة بالكلية و الدكتور تامر عبد اللطيف رئيس قسم الإعلان ، هذا بالإضافة لمشاركة طلاب قسم الطباعة والنشر والتغليف تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من قسم الطباعة والنشر والتغليف بمتابعة الدكتورة حنان السروي و الدكتورة عبير سيد و الدكتورة رنده درويش والدكتورة مها شعبان.



تسلمت كلية العلوم جامعة حلوان أول قمر صناعي تعليمي من إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية في الجامعات المصرية ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء في الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، و بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

أبدى الدكتور ممدوح مهدي سعادته بمشاركة كلية العلوم في هذا المشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ، حيث تعد كلية العلوم واحدة من أعمدة كليات العلوم في مصر لتخصصاتها الفريدة والمتميزة، مشيداً بامتلاك الكلية المقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن جامعة حلوان قد تم اختيارها من قبل متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد المشاركين في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي التعليمي، وذلك عقب توقيع عقد إتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، بعد اطلاق شرارة البدء التي جاءت بعد توجيه دعوة من السيد الدكتور/ محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لرؤساء الجامعات المصرية.

وذلك بحضور الدكتورة إبتسام حماد مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقيادات الكلية السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأمين الكلية، تحت إشراف الدكتور مجدى الحجري رئيس قسم الفيزياء، و الدكتور محمد نبيل يس مدير المركز، والدكتورة نوران سلامة نائب مدير المركز، وبحضور فريق من وكالة الفضاء المصرية.

فى إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وجامعة حلوان، قامت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإختيار ٩ من طلاب الجامعة للمشاركة فى الإفتتاحات الرئاسية في نقطة الإفتتاح طريق الصعيد الغربى، وذلك ضمن مجموعة من الإفتتاحات الرئاسية 14 مشروع متنوع فى مجالات متعددة طرق/ صناعة/ صحة

فى 7 محافظات مختلفة، وجاءت مشاركة التربية العسكرية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبمشاركة الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وقام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية بمشاعر مليئة بالفخر والعزة.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور الدولة المصرية وقيادتها السياسية في المشروعات القومية المختلفة في كافة المجالات والتي تساهم في إحداث نهضة حقيقية للبلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الوطني الملهم الحريص على مصلحة الوطن، مؤكداً أن طلاب جامعة حلوان لن يتركوا أي مناسبة يعبروا من خلالها عن ولائهم وحبهم للوطن، حيث تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بهذه المشاركات الطلابية التي تعزز قيم المواطنة لديهم.

أبدى الدكتور حسام رفاعي سعادته بهذه المشاركة التي أدخلت البهجة والسرور على طلاب الجامعة لاحساسهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن، وساهمت في تعريفم في المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين سبل المعيشة وحل مشكلات الطرق وغيرها.



والطلاب المشاركين هم طلال أحمد علي كلية التربية الرياضية بنين بالهرم ، يوسف مصطفى عبد السلام التربية الرياضية بنين بالهرم ، محب معتز محب الدين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، محمد محمود فهمي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، إسراء وائل البدري كلية الحقوق ، حبيبة أحمد بدوي كلية الخدمة الإجتماعية ، ندى نبيل فؤاد كلية الخدمة الإجتماعية ، مي أشرف عبد المنعم كلية التجارة وإدارة الأعمال ، ياسمين خالد عبد العال كلية التجارة وإدارة الأعمال.