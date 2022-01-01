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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم عدد من الدورات التدريبية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه منها التسويق الرقمى و تقنيات منصات التواصل الاجتماعي، الاعداد والتقديم التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني، صناعة الافلام الوثائقية، التصوير التلفزيوني، المونتاج التلفزيوني .

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و تحت اشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة.

على الجانب الاخر ، كان قد نظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة واحتفالية حول مبادرات شبابية إعلامية لمشروعات التنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المنتدى .


وصرحت د. هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي أن هذه الندوة تأتي في إطار أنشطة المنتدي الذي تم إنشاؤه بالكلية منذ عدة شهور لتقديم رؤي وتصورات وأفكار للمعالجات الإعلامية لقضايا وموضوعات التنمية المستدامة وحفز الصحفيين والإعلاميين لتطوير قدراتهم في هذا المجال وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والحلقات البحثية والمسابقات والرصد  وتجريب فنون صحفية مبتكرة وجذابة وغير ذلك.

مركز التدريب والتوثيق و الانتاج الاعلامى كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورات التدريبية التسويق الرقمي تقنيات منصات التواصل الاجتماعي التقديم التلفزيوني الاخراج التلفزيوني صناعة الأفلام الوثائقية المونتاج التلفزيوني

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