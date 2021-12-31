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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور جابر عصفور: أحد القامات العلمية الكبيرة

الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور

 تنعى جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المفكر والناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة فقدت اليوم  واحدا من القامات العلمية الكبيرة  حيث يعد  من أهم النقاد والمفكرين فى الوطن العربي، وهو صاحب مدرسة علمية في العقلانية والدرس الأدبي والفكري، مؤكدا أن الأثر الطيب للدكتور جابر عصفور، في زملائه وتلاميذه سيظل باقياً، مضيفا أنه يشعر بالحزن الأليم لفقدان رمز من رموز الفكر في مصر والعالم العربي.

 

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لقسم اللغة العربية وكلية الآداب وجامعة القاهرة ووزارة الثقافة وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

 

والدكتور جابر عصفور  كان عضوا بمجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومي للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ووزيرا للثقافة.

وللدكتور جابر عصفور مؤلفات وترجمات عديدة أثرت المكتبة العربية ومن أبرز كتبه: الهوية الثقافية والنقد الأدبي، وأوراق ثقافية، وقراءة التراث النقدي، وآفاق العصر، وهوامش على دفاتر التنوير.

 

وحصل جابر عصفور على العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة النيل (2019)، وجائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، ودرع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، وجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995).

جامعة القاهرة الخشت الدكتور جابر عصفور المفكر والناقد الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق القاهرة

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