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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي: ورشة عمل حول قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه بالبلدان النامية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية و مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، عن ورشة عمل دولية حول “قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه في البلدان النامية والتنمية المستدامة” لمزمع عقدها خلال الفترة من  22وحتى 24 فبراير 2022( عن بعد) .

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وأوضحت الأكاديمية أن ورشة العمل الدولية تناقش قضايا المساواة بين الجنسين في إدارة المياه في البلدان النامية والتنمية المستدامة بهدف اكتساب الخبرة في نهج المساواة بين الجنسين والمساواة الاجتماعية لإدارة المياه ، والمساعدة في تطوير المعرفة والموارد المحلية وتسهيل نشر المعرفة والمعلومات.

وأشارت إلى أن الهدف من ورشة العمل هو تسليط الضوء على دور ومكانة المرأة في استخدام المياه وإدارتها وتحديد الاستراتيجيات الممكنة لتمكينها في الحوكمة الشاملة للمياه، بالإضافة إلى فهم أفضل لحالة دور المرأة وإشراكها في الاستخدام الآمن للموارد المائية وإدارتها وتمكينها،  تتجاوز القضايا المعنية الوصول والاستخدام المنزلي وتشمل التحكم في تلوث المياه والحفاظ على المياه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول المنظور الجنساني، فإن مشاركة المرأة في قطاعات المياه بخلاف مستوى الأسرة المعيشية أقل بكثير من مشاركة الرجل. كما أن النساء أقل معرفة وإطلاعًا على استراتيجيات وتقنيات إدارة المياه العلمية والصديقة للبيئة المتاحة.

وأضافت أنه لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط: 
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطار تعاون الأكاديمية مركز العلم والتكنولوجيا دول عدم الانحياز والدول النامية NAM قضايا النوع الاجتماعي

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