التعليم العالي في أسبوع.. قرارات هامة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات... إنشاء جهاز لتنظيم الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي.. جاري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية

التعليم العالي:

بروتوكول بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والمستشفيات والمعاهد التعليمية

خطة تنفيذية للبحوث والدراسات بكل جامعة لخدمة قضايا التنمية بالمحافظات

بحضور 3 وزراء.. إنشاء جهاز لتنظيم الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وإنشاء جهاز لتنظيم الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي

حيث عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُفوضًا عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد معيط وزير المالية، ود. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد د. عبدالغفار على دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكوا المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.



كما أكد د. خالد عبد الغفار على ربط المُجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامُل معها، مشيرًا إلى التوسع الكبير الذي تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بمحافظات مُختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.



ومن جانبه، اشاد د. طارق شوقي بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كحلقه وصل بين الوزارات المعنية؛ بهدف تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.



كما تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مُشترك بين الجامعة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة د. محمد فوزي.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل والتعاون العلمي بين الجانبين؛ لتحقيق ضمان الجودة الشاملة لمُخرجات عملية التعليم في مجال التدريب العملي للطلاب، والتعاون المُثمر في تصميم وإطلاق برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، بالإضافة إلى تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في هذا البرنامج من خلال تقديم الخبرة اللازمة، فضلًا عن الجانب العملي للطلاب من خلال التدريب في مصنع الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي التابع للهيئة.



وأشار التقرير إلى أن الجامعة تُقدم عددًا من البرامج الدراسية والتدريبية المتميزة، وتقوم بإنشاء مراكز لخدمة المجتمع، وتسعي لإبرام بروتوكولات واتفاقيات خاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب؛ لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون، د. طارق عبدالملاك ميخائيل القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ود. أشرف عادل لطفي الأمين المُساعد لشئون التطوير بالهيئة العامة للمستشفيات وَالمعاهد التعليمية.



بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر يوم الأحد، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.



قدم المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، الشُكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاجتماع سيادته بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2021، وتأكيد سيادته على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعي المُتميز والمُتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، وتأكيد سيادته على دور الجامعات المصرية في تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المُنافسة في سوق العمل، ومُساهمة الجامعات الإيجابية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، و كان لتقدير السيد رئيس الجمهورية الدور الإيجابي الذي تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر في نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المُضي قُدمًا لتطوير الأداء الأكاديمي بكافة جامعاتنا وتنمية دورها في بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمُستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.



ويؤكد المجلس الأعلى للجامعات وجموع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية، على الاستمرار في تطوير العمل الجامعي على مُستوى الإتاحة والجودة، والارتقاء بمستوى تصنيف جامعاتنا دوليًا، وتقديم الدعم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم مُتطلبات التنمية المُستدامة، ويواجه كافة احتياجات المجتمع.



كما وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال المرحلة الثانية الجارى تنفيذها الآن.



وقرر المجلس الأعلى للجامعات تكليف نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث بكافة الجامعات المصرية، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وتُقدَّم هذه الخطط لاعتمادها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، وذلك تنفيذًا لتوجيه السيد الرئيس الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.