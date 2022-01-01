انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بحقوق عين شمس.. الإثنين

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد".
أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.
وأضاف محمد صافى أن "العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة أبحاث، ويترأس الجلسة د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية.
وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة، وتتضمن ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى العام وعميد الكلية
الجدير بالذكر اختتمت امس فاعليات مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس في دورته السادسة عشر ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، الطالبة آية هشام رئيس اتحاد الطلاب، الطالب عبدالله ياسين نائب رئيس الاتحاد، الطالبة منه نصرت أمين اللجنه الفنيه العليا والطالب أحمد جاد أمين مساعد اللجنه الفنيه العليا ،وتحت اشراف ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب ، ا. محمد الشرقاوي مدير ادارة رعاية الشباب ، ا. مصطفي عيسي مدير ادارة النشاط الفني.
شارك في المهرجان إحدى عشرة فرقة من كليات الألسن ، التربية ، العلوم ،الحقوق ،الزراعة الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الاداب، الطب وطب الاسنان.