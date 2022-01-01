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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بحقوق عين شمس.. الإثنين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

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إعلان نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

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وأوضح الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد".

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف محمد صافى أن "العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة أبحاث، ويترأس الجلسة د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية.

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة، وتتضمن ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى  العام وعميد الكلية

الجدير بالذكر اختتمت امس فاعليات مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس في دورته السادسة عشر ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، الطالبة آية هشام رئيس اتحاد الطلاب،  الطالب عبدالله ياسين نائب رئيس الاتحاد، الطالبة منه نصرت أمين اللجنه الفنيه العليا والطالب أحمد جاد أمين مساعد اللجنه الفنيه العليا ،وتحت اشراف ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب ، ا. محمد الشرقاوي مدير ادارة رعاية الشباب ، ا. مصطفي عيسي مدير ادارة النشاط الفني.

شارك في المهرجان إحدى عشرة فرقة من كليات الألسن ، التربية ، العلوم ،الحقوق ،الزراعة الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الاداب، الطب وطب الاسنان.

كلية الحقوق جامعة عين شمس الجوانب القانونية والاقتصادية مكافحة الفساد الإجراءات الاحترازية

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