حبس شخصين خطفا صديق أحدهما وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف صديق أحدهم لخلافات مالية فيما بينهم وإجباره على توقيع 12 إيصال أمانة.

وامرت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف عن ملابساتها.

وكانت قد كشفت مباحث القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف مواطن ومطالبة زوجته بدفع مبلغ مالي، حيث تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث دار السلام بورود بلاغ من ربة منزل قررت بخروج زوجها لمقابلة أحد أصدقائه بالقليوبية.

وعقب ذلك اكتشفت غلق هاتفه المحمول، وفى وقت لاحق تلقت من صديق زوجها اتصال هاتفى مفاده إحتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين صحة الواقعة وتم تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار في السلام بالقاهرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط صديق المجنى عليه وآخر عاطل حـال تـواجـدهما بالشقة "ملـك الثانـى" وبصحـبتهما المجني عليـه.

وعثر بحوزتهما على ١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجنى عليه حيث قام الأخير باقتراض مبلغ مالى 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو وعرضها على منصات التواصل الإجتماعى نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة وتعثـر فـي سداد المبلغ المالى، فخطط لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالى المستحق.

وفى سبيل ذلك استعان بـالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، حيث قام باستدراج المجني عليـه لمقابلته، وفـور وصوله قاما باصطحابه للشقة ملك الثانى واحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالى ومساومة زوجته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.