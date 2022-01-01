الملكة رانيا تهنئ متابعيها والشعب الأردني بالعام الجديد

هنأت المكلة رانيا متابعيها بالعام الجديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ونشرت الملكة رانيا فيديو جديد وعلقت قائلة : كل عام وانتو بخير .



و كانت قد نشرت الملكة رانيا صورة وهي برفقة عائلتها مقرونة برسالة أمل وتفاؤل ظهرت خلالها برفقة الملك عبد الله الثاني وأبنائهما، الأميرة إيمان، والأمير الحسين، والأميرة سلمى، والأمير هاشم، وعلقت: “عسى أن تزين خيوط السعادة والأمل والصحة عامكم”.

ودائما تمتلئ صور الملكة رانيا وهي برفقة عائلتها باللقطات العفوية والتصرفات المليئة بالحنان، وما بين صور التخرج أو النزهات العائلية أو حتى صور السيلفي اللطيفة، حالة من التناغم العائلي، وهو ما تؤكده السيدة الأردنية الأولى دائماً من خلال منشوراتها العائلية عبر حسابها الرسمي.

الجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا قد احتفلا بزفافهما عام 1993، ولديهما أربعة أبناء، هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير حسين ولي العهد بالإضافة للأمير الصغير هاشم.