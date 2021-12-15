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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عسى أن تزين خيوط السعادة عامكم.. شاهد| الملكة رانيا تدعو لزوجها وأولادها

صدى البلد

نشرت المكلة رانيا صور لها م خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهرت الملكة رانيا، برفقة عائلتها الملك عبد الله واولادها ، وعلقت علي الصورة قائلة : “ عسى أن تزين خيوط السعادة والأمل والصحة عامكم ”. 


ووصل الملك عبدالله الثاني، ترافقه  الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

كان في مقدمة مستقبليهما لدى وصولهما مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

 

وكان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

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