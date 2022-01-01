بيولوجية فريدة.. شفاء مرضى فيروس نقص المناعة بدون أدوية أو زرع خلايا جذعية

بحث جديد من معهد راغون في بوسطن يكشف:

الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية قادرون على القضاء على الفيروس بدون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أو حتى زرع الخلايا الجذعية ، ولديهم القدرة على قمع الفيروس بشكل طبيعي وتحقيق علاج يمكن التحقق منه طبياً.



يسمي العلماء هذا العدد الصغير من أفراد النخبة المتحكمين ، وهو لقب يعكس قدرتهم الفريدة على إبعاد أحد أكثر الفيروسات شهرة.

اكتسب اثنان من هؤلاء المرضى شهرة في الأدبيات العلمية في الأشهر الأخيرة ، كل منهما معروف في الغالب بالاسم الرمزي: مريض سان فرانسيسكو ، وآخر يدعى مريض إسبيرانزا. كلاهما من النساء اللواتي تم تسليط الضوء عليهما في المجلات الطبية والمؤتمرات العلمية لاستئصال فيروس نقص المناعة البشرية من أجسادهم.

بخلاف هذين المثالين المشهورين ، ركز بحث جديد من معهد راغون في بوسطن على مجموعة أكبر من النخبة المتحكمة - 58 إجمالاً - الذين تمكنوا أيضًا من إبقاء الفيروس في مأزق بفضل قدراتهم البيولوجية المتميزة. تمت مقارنة النخبة الضابطة مع 42 مريضًا بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، وهم الأشخاص الذين يمثلون الغالبية العظمى من أولئك الذين تم تشخيصهم عالميًا بفيروس نقص المناعة البشرية.

كتب علماء المناعة في المعهد في Science Translational Medicine أنهم اكتشفوا بئرًا عميقًا من القرائن الجديدة التي تشير إلى قدرة النخبة غير العادية على القضاء على الفيروس. أحد الأسباب هو استجابة مناعية قوية ، لكن آخر يركز على المكان الذي تقطعت به السبل المتواليات الجينية الفيروسية الكامنة في الجينوم البشري. تميل هذه التسلسلات إلى أن تكون مدسوسة في الكروموسومات في المناطق النائية حيث تقل احتمالية تكاثرها ، ولكن من المرجح أن يتم العثور عليها بواسطة القوى المناعية.

يفتح البحث نافذة جديدة لفهم معنى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، وهو فيروس يقدر أنه يصيب 38 مليون شخص على مستوى العالم. مات الملايين في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأ جائحة فيروس نقص المناعة البشرية قبل 40 عامًا.

يتناول معظم المرضى الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مدى الحياة للسيطرة على الفيروس ، ولكن يمكن للنخبة المتحكمين في السيطرة إخضاع فيروس نقص المناعة البشرية بسهولة لفترات طويلة دون الحاجة إلى الأدوية. على الرغم من إصابة مريضة سان فرانسيسكو بالعدوى في عام 1992 ، إلا أنها أبقت الفيروس في مأزق لعقود. إن وجودها - ووجود نخبة أخرى من المتحكمين - يتحدى العقيدة الراسخة بأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي دائمًا مدى الحياة.



تنضم النتائج الجديدة إلى مجموعة متزايدة من الأعمال التي قد ترسي في النهاية الأساس للتدخلات الصيدلانية المستقبلية لمساعدة الغالبية العظمى من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية في القضاء على الفيروس بناءً على المبادئ التي يتعلمها العلماء من نخبة المتحكمين ، الأشخاص الذين حققوا ما يسمى ب "علاجات التعقيم" . "

كتب الدكتور شياودونج ليان ، المؤلف الرئيسي ، مع زملائه: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن السيطرة الدائمة الخالية من الأدوية على تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية يتم تمكينها من خلال الاستجابات المناعية الخلوية الفعالة".

درس ليان وأعضاء آخرون في الفريق ما يسمونه "آثار الأقدام" الدقيقة للجهاز المناعي التي تكشف كيف يمكن للنخبة المسيطرة على القضاء على عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بدون دواء. تشير البيانات من عملهم التجريبي إلى أن فيروسات نقص المناعة البشرية القابلة للحياة في أجهزة التحكم النخبة قد تواجه ضغطًا أكبر من خلايا الجهاز المناعي. نتيجة لذلك ، الفيروسات غير قادرة على مراوغة جيش الجهاز المناعي الهائل.

عرف الفريق الذي يتخذ من بوسطن مقراً له عند خوضه البحث أن جهاز المناعة هو ترسانة حقيقية قادرة على القيام بنشاط قوي مضاد للفيروسات. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، تكون الاستجابة المناعية معطلة بشدة ، وهذا هو السبب في أن الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ضرورية للبقاء على قيد الحياة. تعمل الأدوية عن طريق منع الفيروس من التكاثر.

أكد ليان في التقرير ، أن الحالة الفيروسية التي يُدخل فيها فيروس نقص المناعة البشرية مادته الجينية في الحمض النووي للخلية المضيفة ، "لقد قمنا بتتبع [تأثيرات] الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات بشكل شامل على التسلسلات الأولية السليمة والمعيبة من نخبة التحكم".

إن كلمة "proviral" ليست فقط مفتاحًا لفهم ما كان يدرسه ليان وزملاؤه ، ولكنها أيضًا مهمة لفهم استمرار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بالفيروس ويعتمدون على الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية. الفيروس الأولي هو تسلسل جيني يتكامل مع الحمض النووي للمضيف. يسمح هذا الفعل الخفي للفيروس بالبقاء كامنًا والاختباء في الجسم.

بدلاً من التكاثر كفيروس ينتشر بحرية ، يتكاثر فيروس نقص المناعة البشرية بشكل خبيث عندما تتكاثر الخلية المضيفة ، مما يعني أنه عندما تكون الخلية هادئة ولا تتكاثر ، لا يكون فيروس نقص المناعة البشرية كذلك. ونظرًا لأن التسلسل الأولي للفيروس قد تغلغل في الحمض النووي للمضيف ، فإن الجهاز المناعي لم يتم تنبيهه لوجود فيروس نقص المناعة البشرية خلال فترة الكمون المسببة للفيروس.

في الواقع ، عندما يندمج فيروس نقص المناعة البشرية في الآلية الجينية للمضيف عن طريق وضع نسخ من الجينوم الخاص به في الحمض النووي للمضيف ، فإنه يخلق ما يُعرف باسم المستودع الفيروسي.

وجد ليان وفريق معهد راغون أنه بالنسبة لمراقبي النخبة ، فإن عدوى فيروس العوز المناعي البشري تعمل بشكل مختلف ، وهو استنتاج توصلوا إليه من خلال دراسة كل من الفيروسات الأولية والمعيبة لأن كلاهما كان موجودًا في كروموسومات النخبة المتحكمين.

ووجدوا أيضًا أن طفيليات أجهزة التحكم لديها طفرات أقل من تلك الموجودة في الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. غالبًا ما تتطور الطفرات لمساعدة الفيروس على الهروب من التعرف عليه بواسطة الخلايا التائية. كشف اكتشاف آخر أبلغ عنه فريق راجون أن الفيروسات الأولية في وحدات التحكم النخبة كانت أكثر عرضة للعزل في مناطق الكروموسومات حيث لا تتكاثر بسهولة ، ولكن يمكن اكتشافها بسهولة بواسطة دوريات جهاز المناعة.

ساعدت مثل هذه النتائج علماء المناعة في معهد راجون وغيرهم من جميع أنحاء العالم على تسليط الضوء على الاختلافات بين النخبة المتحكمين والأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج المضاد للفيروسات مدى الحياة.

كتب ليان: "بدأت الدراسات الحديثة في كشف الاختلافات الواضحة بين الخزانات الفيروسية المستمرة في وحدات التحكم النخبة ومعظم الأفراد المعالجين بمضادات الفيروسات القهقرية".

تساعد جميع النتائج الجديدة في إزالة بعض الغموض الكامن وراء ظاهرة سيطرة النخبة. أفاد معهد راغون في مجلة نيتشر العام الماضي أن مريضة سان فرانسيسكو ، وهي وحدة تحكم النخبة ، لم يكن لديها تسلسل أولي سليم في جينومها. إنها خالية تمامًا من فيروس نقص المناعة البشرية. استنادًا إلى أبحاث معهد راجون ، يشير هذا إلى أن الجهاز المناعي لمريض سان فرانسيسكو قد يكون قد قضى تمامًا على خزان المرأة لفيروس نقص المناعة البشرية. يشير العلماء إلى هذا الحدوث النادر على أنه "علاج معقم".

قال علماء معهد راغون ، تلخيصًا لأبحاثهم حول مريض إسبيرانزا ، إن جميع النتائج تشير في النهاية إلى أنه قد يكون هناك "مسار عملي إلى علاج معقم" للمرضى غير القادرين على القيام بذلك بمفردهم. يقول هؤلاء الخبراء إن المزيد من العمل ينتظرنا.

خلص ليان وزملاؤه الى :"يوجد إجماع واسع على أن سيطرة النخبة الخالية من الأدوية لتكاثر فيروس نقص المناعة البشرية يتم في معظم الحالات بوساطة عوامل مناعية للمضيف. ومع ذلك ، قد لا تحدث سيطرة النخبة ببساطة بسبب وجود استجابات مناعية قوية مضادة للفيروسات لقمع الفيروس المستمر تكرار " .

وقالوا :"أجرينا تقييمات متزامنة للتسلسلات الأولية الفردية ومواقع الكروموسومات المقابلة لها لتوليد تحليل شامل لمشهد الخزان الأولي للفيروسات السليمة والمعيبة من وحدات تحكم النخبة. وأظهرت هذه التحقيقات ملف تعريف خزان غير نمطي للفيروسات السليمة في وحدات التحكم النخبة ."