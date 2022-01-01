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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة التيار الكهربائي لمدينة رأس غارب بعد توقف سقوط الأمطار

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عاد التيار الكهربائي مرة أخرى بجميع أنحاء مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب توقف الأمطار التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح.

كانت  مدينة رأس غارب شهدت انقطاع للتيار الكهربائي بالمدينة بالكامل بالتزامن مع سقوط أمطار متوسطة بمناطق متفرقة، ونشاطا ملحوظا في حركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أن فصل التيار الكهربائي كان إجراءً احترازيا مع سقوط الأمطار، حيث لا يتسبب في أي خسائر فى الأرواح.

وقد رفعت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب درجة استعداداتها تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أعلنت فى بيان لها؛ احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول.  

وأضاف البيان، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن مُتفرقة بالمحافظة، مطالبين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت أنها قد تصل إلى حد السيول في مناطق من سيناء وخليج السويس الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بمناطق من جنوب الصعيد متوقعة بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من جانبه، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفة بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد حنفي ضرورة جاهزية جميع المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.

رأس غارب البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر سقوط الأمطار وزارة التنمية المحلية اخبار المحافظات

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