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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكاهن في الصدارة.. مليون و444 ألف جنيه إيرادات 9 أفلام

فيلم الكاهن
فيلم الكاهن

تشهد دور العرض السينمائى فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “أبو صدام والكاهن ومربع برامودا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس والمحكمة وبرا المنهج وريتسا وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

ورغم كثرة عدد الأفلام المعروضة، إلا أنها لم تحقق الإيرادات المرجوة منها حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس، الجمعة مليون و444 الف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض أفلام  “ الكاهن وأبو صدام ومربع برمودا”:

الكاهن 
حقق فيلم "الكاهن" إيرادات بلغت قيمتها 613853 جنيها ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة.

الفيلم يقوم ببطولته إياد نصار وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة ودرة وإخراج عثمان ابو لبن.

مربع برمودا
بينما جاء في المركز الثاني فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 374207جنيها.

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.


برا المنهج 
تصدر فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت قيمتها 218822 جنيها ليحتل المركز الثالث.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أبو صدام 
حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 122945 جنيها ليأتي في المركز الرابع.  

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.

ريتسا 
بينما جاء فى المركز الخامس فيلم “ريتسا” والذى بلغت إيراداته 53372 جنيها.

وتدور أحداث فيلم “ريتسا” الذى يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم من بطولة  النجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المحكمة 
حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت قيمتها 22231 جنيها ليأتى فى المركز السادس ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم “المحكمة” يعتمد على البطولة الجماعية، ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

الإنس والنمس
أما فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى، فقد احتل المركز السابع.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس، حيث بلغت إيراداته 20274 جنيها.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين
وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 14136 جنيها، ليحتل بذلك المركز الثامن.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

عروستي
وجاء فيلم “عروستي” فى المركز التاسع، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 4762 جنيها.

فيلم “عروستى” بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

جمال سليمان مصطفى خاطر محمود حميدة محمد ممدوح عمرو عبد الجليل غادة عادل المحكمة دور العرض السينمائي

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