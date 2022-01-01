موديل 2022.. هوندا تطرح أكورد بزيادة سعرية فى السوق المحلى

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا اليابانية داخل السوق المحلى المصرى، عن طرح موديل 2022 من طراز أكورد، الذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان .

واوضح الوكيل ان السيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، تم طرحها بفئة واحدة مثل الموديل السابق لها ولكن بزيادة مالية تقدر بـ 10 الاف جنيه كموديل 2022 .

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، بطول 1.448 سم، أما ارتفاع السيارة يصل الى 145 سم، أما العرض 1.186 سم، طول قاعدة اإلطارات 9.282 سم .

وتستمد السيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

تتسارع السيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة عدد من وسائل الامان والحماية اهمها ، الوسائد هوائية للركبة للسائق والراكب الأمامي ، و المساعدة في ثبات السيارة، بالاضافة الى التحكم في الجر ، وكاميرا رؤية خلفية، خاصية تنبيه في حالة نوم السائق ، و نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ، و تحذير عند الاصطدام الأمامى ، و حساسات ركن أمامية وخلفية ، و مراقبة النقطة العمياء ، و تنبيه حركة المرور الخلفية ، و نظام المساعدة علي صعود المرتفعات .

اما عن سعر السيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، فتاتى بقيمة بلغت 695 ألف جنيه داخل السوق المحلى المصرى .