أهلي 2005 يفوز على البنك الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، على ضيفه البنك الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عمرو خالد - عبد الله بستانجي - معتز محمد - طارق فوزي.

الوسط: محمد رأفت - يوسف عفيفي - يوسف جمال - أحمد عزت - محمد محمود «الوحش».

الهجوم: سيف الطيب.

وفي الشوط الثاني شارك سيف أيمن بدلًا من أحمد عزت، وأحمد فكري بدلًا من الوحش، وفارس خالد بدلًا من عمرو خالد.

وافتتح أحمد عزت، التسجيل للأهلي في الدقيقة ٣٢ بتسديدة بيسراه من أمام المرمى، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة ٤٢ بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢- صفر.

بهذا الفوز، رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٣٠ نقطة من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٣ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، وفاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي، شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.