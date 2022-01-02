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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سلع غذائية خلال حملة تموينية فى القليوبية

ضبط سلع
ضبط سلع

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على جميع صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على جميع صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 259 كرتونة مسحوق غسيل بإجمالى وزن 3 أطنان مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن المنظفات الصناعية بمنطقة زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم ضبط 120 شيكارة علف زنة الواحدة 25 كيلو جراما بإجمالى وزن 3 أطنان مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص لطبيعية بمخزن أعلاف بمنطقة أبو سنة دائرة قسم شرطة قليوب، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 تانك بلاستيك كلور سعة التنك الواحد طن بإجمالى وزن 2 طن كلور خام مجهول المصدر وبدون وفواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمخزن منظفات صناعية بمنطقة قليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات.

القليوبية النيابة العامة مباحث التموين حملة تموينية تحريات المباحث مركز شرطة قليوب

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