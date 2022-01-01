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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 3 موظفين بتعليم القليوبية لتعاطيهم المخدرات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بينهم مدرسين لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة فى القضية رقم 157 لسنة 2021.


وقالت المحكمة فى حكمها أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم فى القليوبية انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من "أ ح ح" باحث أول بالمديرية و"م ك أ" مدرس و"خ س أ" مدرس مخدرى الحشيش والأفيون.


كما هرب كل من "ع ح ع" مدير إدارة التوريدات و"م ك ع" أخصائى تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات والتى أحالتهم للنيابة الإدارية والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.


وتعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وثبت تعاطى 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدرى الحشيش والأفيون إلى جانب هروب آخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطى المواد المخدرة فانتهت اللجنة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية التى بدورها أوقفتهم عن العمل، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطى من الأول للثالث للمواد المخدرة.


وبإحالة القضية للنيابة العامة انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها كجناية لتصدر حكم السابق كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدورى على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطى المخدرات.

القليوبية مديرية التربية والتعليم تعاطي المخدرات النيابة العامة محكمة جنايات تعاطي المواد المخدرة محكمة جنايات بنها

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