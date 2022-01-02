المشدد 5 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم،حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات بدائرة قسم شرطة القرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطار يفيد بأنه أثناء قيام رئيس مباحث قسم القرين ومعاونيه بتفقد الحالة الأمنية، شاهدا "كريم . ع " عاطل مقيم دائرة قسم ثان الزقازيق،أثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية أمامية، وحال رؤيته للقوة الأمنية لاذا بالفرار تاركا السيارة، وبتفيش السيارة عثر بداخلها علي 4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو و424 جراما بقصد الاتجار بدائرة القسم.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بواقعة الضبط ، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 2722 لسنة 2021 جنايات القرين والتي أصدرت حكمها المتقدم.