عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويل "فاكسيرا" إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات بهدف التصدير للأسواق العربية والأفريقية

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد يلتقي وزير الصحة الصربي

التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا عمرو الجويلي بوزير الصحة الصربي زلاتيبور لونشار، لبحث التعاون في مجال الصحة بين الجهات الحكومية إلى جانب الشركات المتخصصة فى البلدين.
 

و عرض السفير الجويلي لجهود مصر في تحويل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات، من خلال عقد شراكات مع الشركات الدولية لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في السوق المصري والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مبرزاً إمكانية تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في هذا الصدد حيث بدأت صربيا انتاج عدد من اللقاحات ومنح جرعات إلى عدد من الدول الإفريقية.
 

وأوضح السفير المصري أن اللقاء تناول جهود مصر لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات في مجال الرعاية الصحية خاصة في إفريقيا، من خلال تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد لمنتدى ومعرض الصحة الإفريقي African Health ExCon في يونيو 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أعرب وزير الصحة الصربي عن اهتمامه بالمشاركة في المنتدى مع الشركات الصربية في المجال الطبي.

مصر فيروس كورونا السوق المصري فيروس كورونا جمهورية مصر العربية سفير مصر في بلجراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا تصنيع اللقاح سفير مصر اللقاح المضاد لفيروس كورون سفير جمهورية مصر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية مصر وصربيا

موضوعات متعلقة

جددت تضامنها مع المملكة.. مصر تدين مواصلة الحوثيين لهجماتهم الإرهابية ضد السعودية

الخارجية تنعى الملحق الإداري بسفارة مصر لدى تونس

انضمام مصر إلى حملة الأمم المتحدة لعدالة توزيع لقاحات كورونا

حصاد 2021 | بعد عامه الاول في البيت الابيض .. ماذا قدم بايدن للأمريكان ؟.. خفض معدل البطالة.. تطوير البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. تعزيز التعاون مع برلمانات العالم

إنجازات الدبلوماسية 2021.. مصر تكسب ثقة العالم في قضايا البيئة

إنجازات الدبلوماسية في 2021 .. مصر تفوز بترشيحات دولية مهمة

مصر تعزي السودان في ضحايا انهيار منجم غرب كردفان

ترشيحاتنا

الميكانيكى بيقولك .. كيف تحمي سيارتك من تساقط الثلوج

تشكيل برشلونة أمام مايوركا.. إلياس أخوماش وفيران جوتجلا أساسيان

تخفيض عدد الساعات.. "أبوخطوة": قانون العمل الجديد يحمل هدايا للمرأة العاملة

BlackBerry توقف دعم عددا من هواتفها بعد غد

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

خسائر فادحة.. الفلاحين تكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

فيديو

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ