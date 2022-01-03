سباق بين أمريكا واليابان.. دودج SRT ديمون في مواجهة دراجة نارية.. فيديو

تحظى سباقات السيارات على شعبية كبيرة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المفاجئة، والامكانيات الخاصة بالتسارع والتفحيط، مع مشاهدة الامكانيات الخاصة بكل طراز، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكبرى العلامات التجارية في هذا المجال.

سباقات غريبة.. دودج SRT ديمون في مواجهة دراجة نارية

ولكن يبدو أن هذا السباق هو الأغرب من نوعه، بعد أن ظهرت السيارة دودج ديمون وهي في مواجهة الدراجة النارية القوية التابعة للصانع الياباني سوزوكي، من طراز هايابوسا والتي تتمتع بمحرك 1.34 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصانا، مع عدة تعديلات إضافية جعلتها تتربع وسط قائمة الدراجات النارية القوية.

بينما تعتمد النسخة الأمريكية دودج SRT ديمون بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V سوبر تشارجد، سعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة 840 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1.044 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

كما حصلت السيارة دودج SRT ديمون على نظام تكييف الهواء لتبريد الشاحن الفائق سعة 2.7 سي سي، بالإضافة إلى منظومة المكابح عالية الأداء، مع نظام تعليق من ابداعات نيتو تاير، كما دعمت السيارة بإطارات رياضية نحيفة للحصول على افضل اداء من ناحية التسارع، إلى جانب التقنيات الاخرى التي تتعلق بمنظومة الحماية والأمان وبرامج دعم قائد المركبة.

وعرضت قناة Wheels المتخصصة في مجال استعراض السيارات هذا المقطع، عبر موقع YOUTYBE الشهير، لتنطلق تلك المحركات في مسابقة فريدة من نوعه، أما عن النتائج فيبدو انها مذهلة للغاية.