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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يخطط لحدث كبير في الذكرى الأولى لاقتحام الكابيتول

ترامب
ترامب

تعتقد أليسا جريفين، التي شغلت منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن ترامب يتلقى “نصيحة رهيبة” من المستشارين الحاليين من خلال تحديد موعد مؤتمر صحفي في الذكرى السنوية الأولى لهجوم الكابيتول المميت في 6 يناير 2021.
 

وفي مقابلة مع كايتلان كولينز من CNN، اقترحت جريفين أن يوم 6 يناير القادم 'سيكون يومًا حكيمًا لـ ترامب للبقاء صامتًا، للسماح لأولئك الذين كانوا ضحايا في مبنى الكابيتول هيل بالحديث عن ذلك اليوم المهم جدًا والخطير.'
 

وأشارت إلى أن فكرة عقد ترامب مؤتمرا كانت دليلا على أن من حوله يضللون الرئيس السابق.


وقالت: أعلن ترامب أيضًا أنه سيستضيف مؤتمراً صحفياً 6 يناير، وأعتقد أنه إذا كان هناك أي شيء يثبت أنه لا يزال يتلقى نصائح رهيبة من الناس من حوله'.
 

وبحسب ما ورد يتركز قلق جريفين على الخطاب الذي تتوقع أن يلقيه ترامب في الحدث لأنها لا تعتقد أنه سيقدم اعتذارًا أو يعترف بالضرر الذي حدث في 6 يناير. 

وقالت: “أعتقد أنك بدلاً من ذلك ستسمع نوعاً ما ، كما تعلم ، النغمة منه التي كانت - تكرر أكاذيب أن الانتخابات قد سُرقت ، قائلة إن أولئك الذين يحاكمون بسبب التمرد هم سجناء سياسيون” .
 

وتعتقد جريفين أن تأجيج نفس الخطاب الذي أدى إلى هجوم الكابيتول في ذكرى تأسيسه قد يضع الجمهوريين في الكونجرس في موقف صعب.
 

وقالت: “ستضع الجمهوريين في الكابيتول هيل في موقف ضيق للغاية ليكونوا فيه"، مضيفة ، "في أي جانب من هذا سوف ينزلون؟”
 

ولا يزال ترامب يتمتع بشعبية داخل الحزب الجمهوري ، وفقًا لبعض استطلاعات الرأي ، وكان معظم المشرعين الجمهوريين حذرين من تحدي روايته للأحداث بشكل مباشر

 

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