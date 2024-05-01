غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق رفح الفلسطينية .. تفاصيل

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قدم جيمس إلدر، المتحدث الرسمي باسم اليونيسف على مستوى العالم، وصفاً مروعاً للوضع المزري الذي يتكشف في غزة، وخاصة في مدينة رفح، في تقريره الأخير الذي نشرته الجارديان.

ويتجلى التأثير المدمر للحرب على الأطفال بشكل صارخ في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات للتعامل مع تدفق الأطفال المصابين بجروح خطيرة والمحتضرين، الذين وقع الكثير منهم ضحايا للغارات الجوية التي دمرت منازلهم ومجتمعاتهم.