عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة مستقبلية |اجتماع تنظيمي لـ أمانة المرأة الجديدة بـ حماة الوطن ببني سويف

صدى البلد

عقدت أمانة المراة بحزب "حماة الوطن "ببني سويف   تحت رعاية المستشار حسن جعفر أمين عام الحزب بالمحافظة  ، اجتماعا تنظيما موسعًا، لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل  برئاسة   أسماء  شعبان رمضان  أمين المرأة بالحزب ،  حضره أمين عام الحزب والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار حسن جعفر ، الأمين العام للحزب ببني سويف والدكتور جمال عبد المطلب أمين التنظيم .

وأكدت أسماء شعبان  ، أن أمانة المرأة هي الأمانة المحورية للحزب وتسعي في المشاركة الاجتماعية والسياسية، لتعزيز القيم الحاكمة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، لتمكين المرأة المصرية مستقبلا، موضحة أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة وأن الأمانة سوف تقدم الكثير من الخدمات للسيدات بالشارع السويفي .

 

فعاليات اليوم الأول للاختبارات التحريرية للمتقدمين لاستخراج كارنيه محفظ معتمد بأوقاف بني سويف

فوز مركز شباب بني عدي في بني سويف بلقب دوري "حياة كريمة"

وأضافت "شعبان  "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد علي المرأة بشكل أساسي في الحملة الرئاسية السابقة، وأن الأمانة تهدف إلي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في كافة المجالات وتعميق ثقافة أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص.

وأكدت أمين المرأة، أن الأمانة تهدف إلي منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من تقلد المناصب القيادية وصنع القرار في مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الخدمة الوطنية، مؤكدة علي المساهمة في خلق صف ثانٍ من الكوادر النسائية الفعالة في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها.

واشارت " شعبان" إلي دور المرأة المصرية فى الأحزاب السياسية وكيفية الاستفادة من مشاركة المرأة الفعالة فى الحياة السياسية مؤكدة علي أهمية تمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على خطة التنمية المستدامة والحفاظ على أمن الوطن والبعد عن التطرف، مشيرًة  إلي أن حزب "حماة الوطن " لديه كل مقومات النجاح.

واختتمت امينة المراة بان الإجتماع تناول  مناقشه آليات تنفيذ مبادرة سند المركزية وهي مبادرة لدعم المرأه حقوقياً ومساندتها، وتم ترشيح بعض من المحامين للتطوع في تنفيذ المبادرة.

كما تناول الاجتماع  طرح أكثر من مبادرة خاصة بالأمانة لمساعدة المرأة المعيلة   لتوفير دخل خاص بها، وأيضاً الفتيات الغير قادرات والأيتام، وذوي الهمم والجانب النفسي للأم.
 

440813562_928113385668229_7744680373561099990_n
440813562_928113385668229_7744680373561099990_n
440788626_928113989001502_2522841666771180982_n
440788626_928113989001502_2522841666771180982_n
440778355_928114519001449_4220924575516348180_n
440778355_928114519001449_4220924575516348180_n
440813562_928113385668229_7744680373561099990_n
440813562_928113385668229_7744680373561099990_n
بني سويف حزب حماة الوطن ببني سويف حياة كريمة والاقتصاد مناقشة خطة العمل مساعدين ماة الوطن مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ