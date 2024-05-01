خطة مستقبلية |اجتماع تنظيمي لـ أمانة المرأة الجديدة بـ حماة الوطن ببني سويف

عقدت أمانة المراة بحزب "حماة الوطن "ببني سويف تحت رعاية المستشار حسن جعفر أمين عام الحزب بالمحافظة ، اجتماعا تنظيما موسعًا، لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل برئاسة أسماء شعبان رمضان أمين المرأة بالحزب ، حضره أمين عام الحزب والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار حسن جعفر ، الأمين العام للحزب ببني سويف والدكتور جمال عبد المطلب أمين التنظيم .

وأكدت أسماء شعبان ، أن أمانة المرأة هي الأمانة المحورية للحزب وتسعي في المشاركة الاجتماعية والسياسية، لتعزيز القيم الحاكمة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، لتمكين المرأة المصرية مستقبلا، موضحة أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة وأن الأمانة سوف تقدم الكثير من الخدمات للسيدات بالشارع السويفي .

وأضافت "شعبان "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد علي المرأة بشكل أساسي في الحملة الرئاسية السابقة، وأن الأمانة تهدف إلي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في كافة المجالات وتعميق ثقافة أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص.

وأكدت أمين المرأة، أن الأمانة تهدف إلي منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من تقلد المناصب القيادية وصنع القرار في مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الخدمة الوطنية، مؤكدة علي المساهمة في خلق صف ثانٍ من الكوادر النسائية الفعالة في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها.

واشارت " شعبان" إلي دور المرأة المصرية فى الأحزاب السياسية وكيفية الاستفادة من مشاركة المرأة الفعالة فى الحياة السياسية مؤكدة علي أهمية تمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على خطة التنمية المستدامة والحفاظ على أمن الوطن والبعد عن التطرف، مشيرًة إلي أن حزب "حماة الوطن " لديه كل مقومات النجاح.

واختتمت امينة المراة بان الإجتماع تناول مناقشه آليات تنفيذ مبادرة سند المركزية وهي مبادرة لدعم المرأه حقوقياً ومساندتها، وتم ترشيح بعض من المحامين للتطوع في تنفيذ المبادرة.

كما تناول الاجتماع طرح أكثر من مبادرة خاصة بالأمانة لمساعدة المرأة المعيلة لتوفير دخل خاص بها، وأيضاً الفتيات الغير قادرات والأيتام، وذوي الهمم والجانب النفسي للأم.



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