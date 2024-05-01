شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء

قال الشيخ فريج سالم حسين شيخ قبيلة الحويطات إن جهود الدولة في تنمية سيناء مستمرة بفضل توجيهات الرئيس السيسي ونشكر الرئيس على اهتمامه الكبير بأهالي سيناء.

وأضاف الشيخ فريق سالم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي ام سي” قائلا:" التنمية العمرانية مستمرة يوم بعد يوم اخرها حصل النهاردة وقام اللواء خالد فودة بوضع حجر الأساس لـ 60 وحدة سكنية لأهالي سيناء.

وتابع شيخ قبيلة الحويطات الحديث عن التنمية العمرانية والصناعية والزراعية لأهل سيناء يطول كثيرا فالخدمات العامة على سبيل المثال وصلت القرى والنموع والوديان.

مدينة السيسى

ودشن اتحاد القبائل العربية اليوم والذي يرأسه الشيخ إبراهيم العرجانى مدينة السيسى كإحدى مدن الجيل الرابع.