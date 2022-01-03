وائل رياض: اختيارات قائمة كيروش دليل على نجاح المنتخب الأولمبي

يرى وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، أن تجربة المنتخب الأولمبي مع شوقي غريب، في أوليمبياد طوكيو، كانت ناجحة بكل المقاييس.

وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية لقناة ETC: «هناك 9 لاعبين موجودين في المنتخب الأول حاليا هم نتاج تجربة شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي».

وواص: «من أهداف منتخبات الشباب والأولمبي هو افراز مواهب للمنتخب الأول، والهدف تحقق بقوة والدليل قائمة المنتخب الأول مع كيروش، لكن بعض الناس مش عايزة تعترف بنجاح تجربة شوقي غريب».

وتابع: «محمد شوقي هو مدرب ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، نتاج عمل مجموعة شوقي غريب، بمعنى 9 لاعبين ومدرب صعدوا من المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول».