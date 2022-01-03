بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني.. اختراق وسائل إعلام إسرائيلية.. صور

تعرضت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لإختراق من قبل قراصنة إيرانيين بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل زعيم فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

وتعرضت موقع معاريف، وصحيفة جيروزاليم بوست لهجوم إلكتروني فجر الإثنين، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وبدأت تقارير الاختراق تتدفق على الإنترنت بعد منتصف الليل في إسرائيل، حيث أشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أولا إلى أن حساب معاريف على الإنترنت تعرض للاختراق. في البداية، تم نشر ثلاث منشورات على الحساب، تضمنت اثنتان منها صورا لانفجار وثالثة تتضمن صورا لسليماني والمهندس.

ويبدو أن الصورة التي تصور انفجارا هي صورة معدلة مأخوذة من لقطات فيديو سابقة ظهرت وكأنها تُظهر هجومًا إيرانيًا على نموذج لمنشأة ديمونة النووية الإسرائيلية.

وظهرت صورة أخرى لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على مواقع وسائل الإعلام الإسرائيلية.