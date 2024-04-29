بسبب فصله منها .. عامل يضرم النيران في صيدلية بالشروق

ضبطت أجهزة الأمن شخصين لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات بمدينة الشروق شرق القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم .

بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما .

وبمواجهتهما إعترف العامل بإرتكاب الواقعة بإستخدام مادة تساعد على الإشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل .

وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.