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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فصله منها .. عامل يضرم النيران في صيدلية بالشروق

حريق
حريق

ضبطت أجهزة الأمن شخصين لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات بمدينة الشروق شرق القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم .

بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما .

وبمواجهتهما إعترف العامل بإرتكاب الواقعة بإستخدام مادة تساعد على الإشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل .

وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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