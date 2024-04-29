عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضوابط تحويل الإجازات المرضية لـ سنوية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ضمن قانون العمل، حقوق العاملين فى الإجازات المرضية، واستحقاقهم لها تعويضا عنها وفقا للقانون، حيث نص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 


وحدد قانون العمل الإجراءات التالية بشأن الإجازات المرضية:


1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر

2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

لايفوتك||

 

txt

4 أشهر إجازة وضع.. مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

txt

موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية

3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 


ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية


يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".


وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

 

لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
 

قانون العمل أجازة مرضية الإجازات المرضية تعويض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

نهائي الكونفدرالية ينقذ الزمالك من إيقاف القيد.. تفاصيل

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

هل يتم إلغاء دور المعلمين بالمدارس بعد إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم؟|اعرف الحقيقة

مشروعات لزيادة إنتاجية القمح وترشيد استهلاك المياه.. تعرف عليها

ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

ضوابط تحويل الإجازات المرضية لـ سنوية وفقا للقانون

مقترح برلماني لحظر "ألعاب القمار" الإلكترونية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ