موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية

وقعت امرأة أسترالية في ورطة بعدما طلبت إجازة بحجة المرض لتسافر، لكنها تفاجأت بمديرها معها على متن الطائرة.

نشرت ليلى سواريس مقطع فيديو على TikTok يصور المحنة التي وقعت فيها عندما قابلت مديرها على متن الطائرة بعدما أخذت إجازة مرضية.

أثار الفيديو ضجة هائلة عبر الإنترنت، حيث حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة على TikTok وسط دهشة المستخدمين.

وفي الفيديو، كشفت ليلى أنها أخذت إجازة من العمل بسبب مرضها، واختلقت عذرًا متعلقًا بالصحة ليوم الإجازة، ومع ذلك، ثارت دهشتها عندما وجدت رئيسها على نفس الرحلة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

يصور فيديو TikTok بوضوح اللحظة التي تدرك فيها أن كذبتها البيضاء الصغيرة قد تؤدي إلى مشاكل وأن الدنيا صغيرة جدا.

يظهر في الفيديو الركاب وهم يخرجون من الطائرة الأسترالية وتركز الكاميرا على رجل يُفترض أنه رئيس ليلى.

ثم توجه ليلى الكاميرا نحو نفسها، مرتدية قناع وجه ونظارة شمسية وقبعة، في محاولة لإخفاء هويتها في حالة اكتشاف مديرها لها.

وأوضحت في التعليقات أن رئيسها لم يكن ليلاحظها لأنه استقل الطائرة من القسم الأمامي ودخل من الباب الأمامي، بينما جلست الموظفة في الخلف ودخلت من الباب الخلفي.