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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة تحطيم الارقام القياسية وتحقيق إنجازات كبيرة والمساواة بأكبر الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني أدار لقاء مازيمبي بشكل جيد، ودفع بتشكيل جيد.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أفضل قرارات كولر عدم البدء بتوني موديست، ووسام أبوعلي استطاع تسجيل هدف رائع يشبه الأهداف العالمية لـ رونالدو وفان باستن، والمهاجم الفلسطيني يبذل مجهودًا كبيرًا ويضغط بقوة على الدفاع، كما يجب الإشادة بـ بيرسي تاو وعبدالقادر، وأكرم توفيق قدم واحدة من أفضل مبارياته وهو نجم لقاء مازيمبي وأنا سعيد بمستواه للغاية، خصوصا في ظل القلق الذي انتاب الجميع بعد عودته من الإصابة لكنه أثبت بأنه لاعب كبير، وهو إضافة كبيرة لمركز الارتكاز في الأهلي وسجل هدفا رائعا تتويجًا لمجهوداته في المباراتين".

وأضاف: "الرباعي الدفاعي قدموا مباراة جيدة ومستواهم رائع، وربيعة وعبدالمنعم قدموا أبرز مستوى لهم خلال اللقاء، وعلي معلول يثبت أنه من أفضل اللاعبين ومفتاح لعب هام للفريق، وهو صانع لعب استثنائي رغم أنه ظهير أيسر".

وزاد: "أكرم توفيق نجح في هذه المباراة وانقذ هدف محقق، وتجهيزه يُحسب لـ مارسيل كولر بكل تأكيد، وكنت سعيد أيضا بالدفع بـ إمام عاشور وتجهيزه بشكل جيد، وساهم في انتصار الفريق بعدما ساهم في صناعة هدف وسام بتمريرة لـ معلول رائعة ولم تكن متوقعة لأي مشاهد للمباراة، وكذلك صناعة الهدف الثالث لـ أكرم توفيق".

وأشاد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، بمستوى التونسي علي معلول الذي ساهم في انتصار المارد الأحمر الذي صنع جبهة قوية مع أحمد عبدالقادر أمام مازيمبي، مؤكدا: "معلول صانع لعب وظهير أيسر، وهو دائمًا يصنع الفارق مع الفريق، وأرقامه القياسية تدل على ذلك.

وأشار إلى أن الأهلي أصبح لديه حارسًا عملاقًا وصغير السن وهو مصطفى شوبير، الذي شارك في مباريات قوية بدوري أبطال إفريقيا، وقدم مستوى رائعًا مع باقي زملائه في الفريق.

وأكد بأن جماهير الأهلي قدم ملحمة كبيرة وشجع الفريق بحرارة، وهو دائمًا في الموعد عندما يحتاجه الفريق، موضحًا بأن الأهلي عليه الاستعداد بقوة للمباراة النهائية أمام الترجي التونسي.

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