اليوم| نيللى كريم ومايا دياب ضيفتا برنامج "بصراحة مع "

الإثنين 03/يناير/2022 - 08:48 ص 1/3/2022 8:48:13 AM

تحل اليوم الفنانة نيللى كريم ومايا دياب ضيوفا على برنامج “بصراحة مع” عبر شاشة MBC1 تمام الساعة التاسعة مساء.

و ظهرت الفنانة نيللى كريم منهارة من البكاء بعد حديثها عن والدها وقالت خلال البرومو الخاص بالحلقة :" كنت دائما أقول لو والدى كان موجودا فى حياتى كانت حاجات كثير اتغيرت”.

وأكدت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد أنها بدأت ، تصوير مشاهدها في مسلسها الرمضاني " “فاتن أمل حربي" وهو اسم مؤقت للمسلسل .

وكشفت نيللي كريم عن أنها تصور مشاهدها في منطقة شبرا الخيمة ، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث".

وقالت : سأقوم بالتصوير لمدة ثلاثة أيام ، على أن أحصل على إجازة أول يوم في بداية السنة الجديدة".

المسلسل بطولة نيللي كريم ، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

نيللي كريم تهنئ جمهورها بالعام الجديد في أحدث ظهور مع زوجها

هنأت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بمناسبة قدوم عام 2022، ونشرت صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورتهما:"Happy New Year 🎄I love you all".

نيللي كريم تتحدث عن رجال ارتبطوا بها من قبل

حلت النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور ضيوفا على برنامج نجاحهن؛ المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية،حيث كشفوا عن أسرار في حياتهم.

وقالت نيللي كريم :" كنت فاقدة الأمل في الرجالة ومكنتش عاوزة أدخل في اي علاقات تاني ، قابلت ناس كتير وحشة من أزبل لأزبل لأزبل ".

تابعت :" خدت البكابورت بالتدريج وكلهم كانوا وحشيين، ومعرفتي بهشام عوضتني عن ذلك فهو شخص مختلف ".

فيما علق هشام عاشور على شخصية نيللي كريم قائلا :" نيللي كريم أطيب حد في الكون ودماغها ناشفة شوية ، بس هي كيوت جدا ومحبوبة من الجميع وعلشان كدة أتاكدت ان اختياري كان صح".