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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 مليون جنيه.. ترشيد الإنفاق الحكومي في شراء الصور الفضائية ومراجعة استخدامها

صدى البلد

قام المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية حتى سبتمبر 2021 بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة ، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و  27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات حتى سبتمبر 2021، من إجمالي 5088 مكتبا على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالى  2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً).

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التخطيط: تطوير وميكنة 2594 مكتب تطعيمات على مستوى الجمهورية

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خضراء..التخطيط تضع الخطوات المنهجية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة


وحول مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركز مطور من أجمالي 337 مركز تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة فقد بلغ إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة 21 مركز مطور من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة.

المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية مرئيات فضائية الانفاق الحكومي الصور الفضائية حسابات إلكترونية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البنية المعلوماتية المراكز التكنولوجية

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