300 مليون جنيه.. ترشيد الإنفاق الحكومي في شراء الصور الفضائية ومراجعة استخدامها

قام المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية حتى سبتمبر 2021 بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة ، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات حتى سبتمبر 2021، من إجمالي 5088 مكتبا على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً).



وحول مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركز مطور من أجمالي 337 مركز تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة فقد بلغ إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة 21 مركز مطور من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة.