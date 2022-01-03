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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة حديدية.. ترتيب مباريات الأهلى فى كأس الرابطة

قرعة كأس الرابطة
قرعة كأس الرابطة

أجريت قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم  اليوم في أحد الفنادق، بحضور مندوبي ‏الأندية.‏

وأسفرت القرعة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلى والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏
الأهلي × الجونة
الإسماعيلي × الأهلي
الأهلي × المقاولون العرب
سموحة × الأهلي ‏
الأهلي × البنك الأهلي.‏

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

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